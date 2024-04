Trombetti: “Il Napoli è sopravvalutato. Un giocatore ha rovinato l’ambiente, non vedo l’ora vada via”

Il giornalista del Mattino, Guido Trombetti, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della situazione del club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “Napoli sopravvalutato. Osimhen ha fatto i comodi propri ed ottenuto lo stipendio che voleva: questo elemento ha rovinato l’ambiente, non vedo l’ora che se ne vada. La mia preoccupazione è che non so chi metterà in gioco 130 milioni di dopo aver visto la sua tenuta fisica e il suo comportamento. È nera. Dobbiamo mettere da parte tutte le speranze di qualificazione”.