Il direttore di Radio KissKiss Napoli, Walter de Maggio, ha parlato del club partenopeo e degli allenatori che potrebbero occupare la panchina azzurra.

Di seguito le sue parole: “C’è sempre il sogno che porta ad Antonio Conte, si parla da tempo di Italiano, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo un’idea particolare, quella di Davide Possanzini. Dopo il Bologna in Serie A, la vera poesia in Italia è il Mantova di Possanzini in Serie C. Sta facendo cose egregie con la squadra in Lega Pro”.