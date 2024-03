Colpani strega le big di Serie A, ecco chi lo segue oltre al Napoli

Andrea Colpani sta facendo una grande stagione con il Monza e ha attirato su di sé l’attenzione delle grandi di Serie A, tra le quali il Napoli. il suo futuro però sembra lontano dal Vesuvio, come riporta Tuttomercatoweb: “L’Atalanta è già da tempo al lavoro per trovare l’erede di Teun Koopmeiners. Il grande addio dell’ex giocatore dell’AZ Alkmaar, chiaramente davanti a una proposta soddisfacente, era già stato preventivato per il club orobico che come detto sta già lavorando per trovare l’erede. Il primo nome sulla lista è Colpani per la dirigenza della formazione allenata da Gian Piero Gasperini”.