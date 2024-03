Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha cosi liquidato le varie voci di mercato che si susseguono sui giornali in queste ultime ore: “Non ascoltate tutte le voci di mercato. I giornali, poverini, quando non c’è il campionato che devono fare? Vi sparano Lobotka via, tizio, caio. I giornali vanno sempre comprati, mai contro gli amici dei giornali, ma in questi giorni prendete le notizie con le pinze. So’ fesserie“.