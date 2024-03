L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli per questa sosta delle nazionali. Secondo il quotidiano il Napoli si prepara per la ripresa degli allenamenti giovedì dopo la partita contro l’Inter. Dopo tre giorni di riposo concessi da Francesco Calzona, la squadra si ritroverà a Castelvolturno. Tuttavia, molti giocatori saranno assenti a causa degli impegni internazionali. Durante gli allenamenti, i collaboratori di Calzona, Gianluca Grava e Simone Beccaccioli, insieme al preparatore atletico Francesco Cacciapuoti, guideranno la squadra a distanza. Calzona seguirà gli allenamenti attraverso le immagini prodotte dal drone. Il prof Sinatti, impegnato con l’Italia di Spalletti, sarà assente. I superstiti, tra cui Anguissa, Traore, Osimhen e Politano, si concentreranno sul lavoro fisico e atletico, sfruttando l’ultima pausa della stagione.