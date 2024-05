Attenti al cartellino: in 3 rischiano di saltare l’ultima partita della stagione

Fiorentina-Napoli sarà il penultimo atto di questa stagione, che verrà sicuramente ricordata come una se non la peggiore sotto la gestione De Laurentiis. L’unico obiettivo rimasto è quell’ottavo posto che garantirebbe la partecipazione ad una competizione europea e eviterebbe il preliminare di Coppa Italia ad agosto. Bisogna vincere domani a Firenze e al Maradona con Lecce la settimana prossima per sperare di raggiungerlo. Occhio quindi ai diffidati che potrebbero saltare l’ultimo decisivo match con i giallorossi. Sono in 3 ma uno ha già dato forfait per la partita del Franchi: Osimhen salterà l’impegno di domani e ci sarà nell’ultima se riuscirà a recuperare dal problema fisico. Gli altri due sono Mazzocchi e Lobotka, quest’ultimo tassello troppo importante per il Napoli e Calzona e si cercherà di preservarlo in tutti i modi.