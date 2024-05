Secondo quanto riferisce Valter De Maggio a Radio Goal, De Laurentiis starebbe pensando ancora a Gasperini: “Si vocifera che ADL prima di chiudere Conte voglia aspettare Gasperini. Può essere che ci sia già un accordo con il tecnico ma per non disturbare la Dea in questo finale di stagione non trapela nulla. Solo nel caso in cui la trattativa saltasse, si virerebbe su Conte, che si può chiudere in pochi giorni, o su Pioli”.