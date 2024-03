L’edizione odierna di Sky Sport ha riportato un dato riguardante le rose delle squadre di Serie A. Secondo l’emittente televisiva ora con i campionati fermi e sosta per le nazionali iniziata è l’occasione migliore per fare un quadro dei valori delle rose di Serie A. Secondo i dati In testa c’è l’Inter con un vantaggio di quasi 100 milioni sui cugini del Milan. I campione d’Italia del Napoli completano il podio con 513 milioni