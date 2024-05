Oggi alle 16.30 ADL terrà una conferenza stampa congiunta per presentare i due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. C’è tanta curiosità per le domande che gli verranno poste, ma Valter De Maggio ci tiene a sottolineare che nessun annuncio importante verrà fatto: “Non aspettatevi che De Laurentiis oggi annunci il nuovo allenatore, al massimo darà qualche piccola indicazione. Questi sono giorni molto importanti per la scelta del nuovo tecnico e tra pochi giorni il nome verrà fuori”.