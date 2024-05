Bargiggia: “Conte non è per nulla convinto del progetto! Vi spiego”

Ai microfoni di Tv Play Paolo Bargiggia si è dimostrato scettico sul possibile approdo a Napoli di Antonio Conte. “Oggi ho sentito una persona vicino a lui“, ha spiegato il noto giornalista. Non è per nulla convinto del progetto di De Laurentiis. E’ relativamente che sarebbe tutto legato a contratto e bonus, ma non è convinto del progetto tecnico. Nello scorso inverno, quando fu cercato per il post-Garcia, aveva chiesto di non far partire Osimhen; poi non ha avuto garanzie su Kvaratskhelia; non si fida molto del progetto di De Laurentiis. Ha anche saputo che il presidente ha offerto un contratto a Gasperini. Ad oggi, secondo me Conte non è in discesa“.