Gifuni: “Allenatore Napoli, Restano in piedi Gasperini, Pioli e Italiano, ma attenzione anche ad Allegri! Vi spiego”

Va quasi controcorrente Gianluca Gifuni. Nel totoallenatore ci sono sempre i soliti noti: Gasperini, Pioli, Conte e Italiano. Ai microfoni di Radio Marte Gifuni fa tornare di moda un nome che era apparso anche nel post Spalletti: quello di Allegri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Massimiliano Allegri conosce Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna: con il direttore avrà sicuramente parlato dell’ipotesi Napoli. Antonio Conte ha dato la sua apertura, le sue condizioni, ma nulla è concluso e restano in piedi altre opzioni come Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Attenzione anche ad Allegri: ieri ha vinto la Coppa Italia, è tornato ad alzare un trofeo e resta un profilo importante. Durante i festeggiamenti Allegri ha praticamente cacciato Cristiano Giuntoli: tira una brutta aria, da questo punto di vista, a Torino. Evidentemente, Giuntoli ha fattoi il tuo ‘taglia e cuci’ ed ha coinvolto anche il mister, che sa tutto e ieri lo ha dimostrato tenendo alla larga il direttore. Allegri potrebbe essere uno dei nomi papabili per il Napoli, anche perché vale Conte per mentalità vincente, gestione dello spogliatoio e risultati. A qualcuno potrà pacere meno, ma la realtà è questa. Il Napoli ha sondato vari allenatori, ma va avanti per Conte dopo gli incontri dei giorni scorsi”.