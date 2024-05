Il Mattino – Calciomercato Napoli, Di Lorenzo cambia aria? Le ultime

La sessione estiva di calciomercato sarà uno spartiacque per il Napoli. C’è aria di grande cambiamento dalle parti di Castel Volturno. A cambiare saranno tante, tantissime cose. Molti sono, infatti, gli azzurri con la valigia pronta. Oltre ai noti Victor Osimhen e Piotr Zielinski, ci sono anche quegli acquisti per niente indovinati per la stagione corrente.

La vera notizia, però, la dà Il Mattino nella sua edizione odierna. Nella lista dei partenti potrebbe aggiungersi anche Giovanni Di Lorenzo. Contrariamente alla dichiarazioni del suo agente che facevano credere a una permanenza, secondo il quotidiano il capitano potrebbe voler cambiare aria. Si sente in grado di poter giocare in qualche altra squadra di alto livello, si legge sulle colonne de Il Mattino. Intanto, si prepara all’Europeo con Spalletti.

Sicuri della permanenza, salvo clamorosi retroscena, dovrebbero essere Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka, ai quali si aggiungeranno tre centrocampisti e tre difensori.