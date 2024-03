Arrivano buone notizie dalla Sicilia per il tecnico Giuseppe mascara, ex giocatore del Napoli e allenatore del Real Aci. Dopo un pareggio con il Kaggi e una sconfitta con il Riposto, la squadra acese ha trovato la prima vittoria imponendosi per 7-2 contro il Città di Calatabiano, fanalino di coda del Girone C di promozione siciliana. prima gioia per Giuseppe Mascara ma la strada è ancora lunga.