SKY – Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Rrahmani out, Simeone dal 1′. Tanti infortunati anche tra le fila giallorosse

Ultimo weekend di Serie A, ultimo weekend di calcio italiano. Il Napoli scenderà in campo per l’ultima della stagione 2023/2024 e lo farà contro il Lecce al Maradona. Entrambe le compagini non hanno più nulla da chiedere al campionato. La qualificazione, comunque difficile, in Conference League non avrebbe molto valore dopo aver vinto lo scudetto. Il Lecce sorride: già salvo con largo anticipo, vuole togliersi lo “sfizio” di battere il Napoli in casa sua. Al Via del Mare, all’andata, gli azzurri si imposero con un poker.

Intanto da Sky fanno sapere che Amir Rrahmani lamenta una tendinopatia. Zielinski e Osimhen provano ad esserci, ma a Castel Volturno hanno svolto ancora personalizzato. Ostigard dovrebbe far coppia con Juan Jesus. In attacco Simeone potrebbe avere un’ultima occasione, ma tutto dipende sempre dal numero 9.

Per quanto riguarda il Lecce, la nota tv satellitare avverte che anche lì ci sono stati diversi allenamenti personalizzati che potrebbero portare a delle rotazioni: Brancolini in pole su Falcone. In difesa troverebbe posto Venuti. Alqvist vuole paritre dal primo minuto; Piccoli terminale offensivo con Krstovic dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

Lecce (4-2-3-1): Brancolini; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli. All.: Gotti.