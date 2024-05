Napoli pronto a cedere Di Lorenzo, non ha più fiducia nel club

I rapporti tra Di Lorenzo ed il Napoli potrebbero terminare a breve. La notizia, circolata negli scorsi giorni, è stata confermata dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il capitano azzurro non avrebbe più fiducia nel club e nel progetto. Per De Laurentiis tutti sono cedibili, come dichiarò in conferenza stampa a Palazzo Petrucci e anche uno come Di Lorenzo, che è stato tra i protagonisti del terzo scudetto, potrebbe quindi lasciare la squadra:

“Tira aria di rivoluzione in casa Napoli. Neanche più capitan Di Lorenzo è intoccabile, il terzino destro azzurro avverte la sensazione di aver terminato un ciclo e nei colloqui con il direttore sportivo Manna ha annunciato la volontà di guardarsi intorno per un’eventuale cessione. Di Lorenzo ha sentito il peso dell’annata negativa e non avverte neanche più la piena fiducia della società, disposta a cederlo al cospetto di proposte congrue”.