Il telecronista Dazn Stefano Borghi ha commentato nel post partita il pareggio tra Inter e Napoli:

“Il record di punti è una motivazione per l’Inter, ma qualche scoria per l’eliminazione c’era. Ma ho visto soprattutto l’orgoglio dei campioni d’Italia, sono rimasti a tutti i costi aggrappati e l’hanno poi pareggiata. Vedo un segnale positivo da parte del Napoli. Non dimentichiamo che mancava anche Osimhen”.