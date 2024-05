Gazzetta – Napoli, Fiducia su Conte, da limare distanza su bonus e durata: la situazione

ADL si è dato di tempo fino a martedì, giorno in cui vorrebbe ufficializzare il tecnico che dovrebbe dar via all’inizio di un nuovo ciclo sotto la sua gestione. E’ stato dato mandato al direttore sportivo in pectore, Giovanni Manna, di velocizzare le operazioni per convincere Antonio Conte a sposare la causa partenopea. A scriverlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente vuole dare un segnale forte e riportare immediatamente la sua squadra tra le big d’Italia.

Dal canto suo, Conte è andato incontro al patron, abbassando le pretese economiche: tocca ora ad ADL fare un passo verso l’allenatore prescelto. La Rosea rivela che in casa partenopea regna l’ottimismo, in virtù di un’offerta messa sul piatto di circa 6,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, che diventerebbero poi parte strutturale nel secondo anno, in caso di qualificazione Champions. L’ex Juventus e Inter, invece, vorrebbe un triennale non legato ai bonus. C’è ancora un po’ di distanza, insomma, ma i lavori per colmarla sono in corso.