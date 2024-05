Savoldi: “Gasperini o Thiago Motta? Uno è più equilibrato”

Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay riguardo il futuro di Gasperini ed il profilo di Thiago Motta, paragonando poi i due. Ecco le sue parole:

“Non so del futuro di Gasperini. Ci sono delle considerazioni da fare, io provo ad essere nella sua testa e capire se dopo la vittoria dell’Europa League chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo altrove. Oppure continuare con l’Atalanta e portare avanti questo progetto per altri anni. Gasperini o Thiago Motta? Sono due allenatori diversi. Gasp è esperto, navigato, può darti delle cariche emotive grandissime. Ma con alcuni giocatori in passato ha litigato e mandati via. E’ molto emotivo, dipende da come sta lui. I calciatori poi si fanno condizionare dal suo stato. Thiago Motta è un allenatore più equilibrato, ma quest’anno gli è andato tutto bene. Bisogna vederlo nelle situazioni critiche e capire come reagirebbe. Non lo sappiamo, ma da quello che vedo mi sembra molto più equilibrato”.