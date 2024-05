Napoli-Lecce, le statistiche: l’ultima vittoria azzurra risale a 12 anni fa! I dettagli

“Una sfida tutta del sud per chiudere la stagione”. Presenta così la sfida contro il Lecce la SSC Napoli sui propri profili social. Il post introduce il match contro il Lecce e ricorda i precedenti. Sono sette le vittorie degli azzurri sui salentini con 27 gol fatti ed una media di 2.2 a partita, 3 pareggi e 2 vittorie per gli ospiti, con una media di 1.3 gol fatti, 16 totali. L’ultima vittoria dei padroni di casa risale alla stagione 2011/2012, mentre gli ospiti hanno espugnato il Maradona nella stagione 2019/2020.

Quando si tratta di Napoli-Lecce, però, è impossibile non ricordare l’1-0 al 93′ della stagione 2010/2011. In quel minuto finale, in una stessa azione, Grava salvò il Napoli dalla sconfitta togliendo il pallone dalla linea di porta e poi Edinson Cavani firmò la vittoria azzurra con un tiro nel sette da fuori area. Una magia folle, come solo lui le sapeva fare.