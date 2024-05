Serie A, ultima giornata: il Napoli rincorre la Conference League. Tutte le combinazioni

La stagione del Napoli campione d’Italia sta per concludersi, quest’oggi contro il Lecce sarà disputata l’ultima partita di campionato. Agli azzurri è bastato poco per farsi scucire lo scudetto dal petto, cambiando tre allenatori in pochi mesi e scendendo sempre più in classifica fino ad arrivare fuori dalla regolare zona Europa. Le speranze però non sono finite: il Napoli, nonostante non fosse l’obiettivo iniziale, può ancora qualificarsi alla Conference League, ma le combinazioni non sono semplici.

Per farlo, gli azzurri dovranno innanzitutto battere i Leccesi, già salvi da settimane, nel match di questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona e successivamente dovranno aspettare il risultato di Atalanta-Torino. I partenopei sono infatti al decimo posto e quindi, appunto, fuori dalla zona Conference ma in caso di successo sul Lecce e di sconfitta dei granata contro i bergamaschi campioni di Europa League, arriverebbero in nona posizione e la qualificazione sarebbe quasi centrata. Si, quasi, e questo perché inoltre ci sarà da aspettare la finale della competizione stessa tra Olympiacos e Fiorentina. Solo in caso dei vittoria dei viola, il nono posto permetterebbe la qualificazione alla prossima edizione della Conference League.