L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rebus legato al nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano oggi è un’altra giornata decisiva per De Laurentiis e Manna. Il Napoli è a caccia di certezze nel più breve tempo possibile sapeva però che prima della finale di Europa League non avrebbe potuto tracciare una linea definitiva e così ha atteso, ma ora ha fretta di capire se potrà programmare con Gian Piero Gasperini oppure con un altro allenatore. E potrà essere un uomo di spessore, di grande esperienza e personalità come Antonio Conte. I contatti risalgono già ad ottobre, Adl gli offrì 8 milioni per la rinascita dei campioni d’Italia. Oggi, senza Champions, bisognerebbe trovare l’intesa economica al ribasso, ma i contatti sono vivi. Conte e De Laurentiis sono legati da stima professionale reciproca e da un rapporto d’amicizia, e tra l’altro il suo nome infiamma il bar dello sport di una città depressa da questa stagione.