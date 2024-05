Ssc Napoli, il report odierno: tanti big ancora out!

Il Napoli di Calzona ha affrontato oggi l’allenamento prima dell’ultimo match di campionato contro il Lecce. Questo il report: “La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico-tattico. Dendoncker non si è allenato per una sindrome influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen, Rrahmani e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo.