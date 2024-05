Pioli sul futuro: “Voglio qualcosa che mi stimoli, non sono stanco. Tra 10 giorni saprò di più”

Dopo 5 anni sulla panchina del Milan ed uno scudetto, Stefano Pioli non sarà più l’allenatore dei rossoneri. Al termine della partita contro la Salernitana disputata ieri sera a San Siro, il mister è stato omaggiato dai suoi tifosi ed ha salutato la squadra per l’ultima volta insieme a Giroud e Kjaer. Dopo un toccante discorso a centrocampo rivolto all’intero stadio, Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN anche riguardo il suo futuro, rivelando la sua volontà di proseguire il percorso da allenatore cercando stimoli in un nuovo progetto. Ecco le sue parole:

“Un gruppo normale in una situazione difficile avrebbe voltato le spalle all’allenatore, i miei ragazzi sono speciali. Non posso che essere orgoglioso di aver fatto parte di questo percorso e di essere entrato nella storia di un club tanto prestigioso. Esigo tantissimo da me stesso, so cosa devo pretendere da una società e dai calciatori. Voglio provare a fare qualcosa di speciale, trovare le persone che ho trovato qua. Mi sento di poter dire di avere l’ambizione di poter riprovare a fare qualcosa di speciale come ho fatto con il Milan. Futuro? Devo trovare qualcosa che mi possa stimolare, nei prossimi dieci giorni saprò qualcosa di più. Non mi sento stanco, sto anche studiando l’inglese”.