Repubblica – ADL vuole trattenere Kvara, la situazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che finora non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, è oggetto di attenzione. Data la probabile partenza di Osimhen durante l’estate, risulterebbe difficile immaginare una doppia cessione, anche se ci sono stati da tempo interessamenti verso il georgiano da parte di club come Barcellona e Real Madrid.

De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra desideroso di mantenere Kvaratskhelia nella squadra e si prevede che si discuterà del rinnovo del contratto alla fine della stagione. Questo suggerisce che il Napoli sia interessato a trattenere il giocatore e che le trattative per il rinnovo potrebbero avviarsi nelle prossime settimane.