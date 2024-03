Lo Monaco: “Il vero dramma del Napoli? Ve lo spiego”

Stasera il Napoli affronterà il Torino, allenato da Ivan Juric. Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione del club partenopeo in vista del match.

Di seguito le sue parole: “Juric l’ho avuto a Palermo con Gasperini allenatore, lui faceva il secondo, ma in qualche modo era un po’ un clone di Gasperini. Da lui ha ereditato il modo di tenere in campo la squadra, poi chiaramente ognuno ha le sue specificità, ma la scuola è quella. Dalle squadre di Juric non dovete mai aspettarvi spettacolarità, ma certamente grande efficacia. Le sue squadre sono sempre aggressive e quindi da temere. Calzona ha riacceso una macchina che nel suo dna aveva un modo specifico di stare in campo”.

Poi Lo Monaco ha continuato: “Il Napoli, al di là di Calzona, ha ritrovato Osimhen, fortuna che il suo predecessore non ha avuto. Con Osimhen in campo anche il rendimento di Kvaratskhelia è aumentato e non solo il suo. Il Napoli concede ancora troppo, ma ha iniziato a giocare diversamente. Non è inspiegabile ciò che è accaduto a Napoli, il vero dramma è stata la scelta degli allenatori, non in sintonia con la squadra. Garcia e Mazzarri non hanno inciso, anche se va detto che Mazzarri ha giocato quasi sempre senza Osimhen, mi auguro che questa annata sia d’insegnamento per non ricadere in questi errori”.