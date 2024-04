Opta – Napoli, che disastro! Il dato sui tiri spaventa

Durante la conferenza stampa di ieri, Francesco Calzona ha sottolineato come bisognerà lavorare molto sulla fase difensiva. Tanti i gol subiti in questo periodo e tutti nati da errori che potevano essere evitati.

Se la fase difensiva preoccupa Calzona, la fase offensiva non è comunque delle migliori. I dati raccolti da Opta spaventano e non poco: pare, infatti, che il Napoli sia attualmente la squadra che tira di più in Serie A con 555 tiri, ma la capacità realizzativa è solo al 9%. C’è chi ha fatto di meglio, ovviamente, come la Roma che si assesta al 14,6%. i Ragazzi di De Rossi sono secondi alle spalle dell’Inter (con il 15,3%).