Sky – Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Roma, gli azzurri si affidano ai soliti, De Rossi senza Lukaku

Domani sera alle ore 18 allo stadio Maradona va in scena la sfida tra il Napoli di Francesco Calzona e la Roma di Daniele De Rossi. Gli azzurri vogliono vincere per concludere questa stagione dimostrando orgoglio, soprattutto dopo la sconfitta di Empoli. Mentre per i giallorossi la vittoria sarebbe fondamentale per continuare la corsa al quinto posto in campionato, che vale l’accesso alla Champions League. Secondo quanto riportato da Sky per la formazione gli azzurri scenderanno in campo con i soliti 11, viene segnalato tra i titolari ancora Zielinski, anche se il polacco dal report odierno non si è allenato per una lesione, non dovrebbe quindi prendere parte al match e dovrebbe essere quindi sostituito da Hamed Traore. Dall’altra parte invece i giallorossi devono fare a meno di Romelu Lukaku, infortunatosi nella sfida di Europa League col Milan e sarà sostituito da Azmoun come punta di riferimento, seguito da Dybala ed El Shaarawy. Queste le probabili formazioni del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Roma – Svilar; Celik; Mancini; Huijsen; Angelino; Cristante; Bove; Pellegrini; Dybala; Azmoun; El Shaarawy