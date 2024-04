CdS – Osimhen vuole segnare ancora prima dell’addio

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene riportata la volontà del nigeriano Victor Osimhen di segnare ancora prima dei saluti. Una sorta di regalo prima di andare via da Napoli. La sfida al Maradona contro la Roma sembra essere decisiva per il club azzurro, un gol di Osimhen potrebbe rappresentare un’ultima speranza.

I gol di Osimhen contro la Roma sono stati tra i più belli della scorsa stagione, gol che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto. Osimhen potrebbe riaccendere le speranze dei tifosi, dopo l’ultima sconfitta e tensione da parte dei partenopei. Non dimentichiamo l’ultimo scontro diretto Roma-Napoli allo stadio Olimpico e il cartellino rosso al nigeriano.

Oggi alle ore 18:00 il Napoli e la Roma si scontreranno. I primi dovranno sperare in un’ultima corsa per l’Europa, i giallorossi vogliono restare saldi in zona Champions dopo la grinta ritrovata con il nuovo allenatore De Rossi. Osimhen vorrebbe donare ancora i suoi gol prima dell’addio. Per adesso, interessati alla sua clausola da tre cifre, ci sono PSG e squadre in Premier League.