Mediaset – Accordo tra ADL e Conte, il tecnico leccese nella prossima stagione siederà sulla panchina azzurra, le cifre dell’accordo

La corte di Aurelio De Laurentiis per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli nella prossima stagione si fa sempre più serrata. Secondo quanto riportato da SportMediaset il pressing del patron del Napoli è stato così decisivo che dopo mesi di riserve il tecnico leccese ha accettato la proposta di allenare il club azzurro nella prossima stagione. L’accordo dovrebbe esserci sulla base di un contratto da 6.5 milioni a stagione per 3 anni, con idee chiare sul mercato estivo, soprattutto sugli acquisti da dover fare per migliorare la rosa.