Napoli-Roma, rallenta sensibilmente la vendita dei biglietti! Tifosi sfiduciati? Il punto

A Castel Volturno non si respira un’aria tranquilla. La sensazione è che non tutti siano felici del ritiro. Intanto, i tifosi delusi hanno aumentato il dispiacere davanti al Training Konami Center: non tutti gli azzurri si sono fermati a salutarli.

E’ un momento difficile, pochi credono che si possa battere la Roma di De Rossi. A dare veridicità alla rassegnazione del popolo azzurro c’è il rallentamento della vendita dei biglietti. Intanto, sono esaurite le curve superiori. Resta qualche biglietto solo nei distinti e nelle Tribune.