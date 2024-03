Zerbin non trova spazio a Monza: il commento di mister Palladino

L’avventura di Alessio Zerbin al Monza non è partita come i tifosi speravano. La doppietta contro la Fiorentina quando vestiva ancora la maglia del Napoli, aveva impressionato tutti. Le aspettative su di lui si erano alzate, ma al momento non sta trovando tanto spazio con la sua nuova maglia. Proprio di questo ha parlato il suo allenatore al Monza Raffaele Palladino.

Ecco le sue parole: “Alcuni giocatori sono scesi in campo meno rispetto ad altri. Cerco di schierare chi ritengo pronto. Sono tranquillo perché potrebbero scendere in campo tutti i 26 componenti della rosa. Machin, Ciurria e Zerbin ultimamente hanno trovato meno spazio, ma sono convinto che presto riusciranno a ritagliarsi il proprio spazio perché sono giocatori di assoluto valore”.