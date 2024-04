Come riportato da Il Messaggero, la Roma arriverà a Napoli in piena emergenza. Il recupero lampo di Ndicka può tamponare le assenze in difesa, sottolineando che Llorente è squalificato e Smalling non è al meglio per un problema all’inguine. In attacco dovrebbe mancare anche Romelu Lukaku, che rientrerà direttamente nel match europeo contro il Leverkusen.