Di Canio: “Osimhen? Il suo comportamento è sbagliato. Mazzarri? Ha fatto casino”

A pochi giorni dal big match contro la Juventus, il Napoli sembra aver ritrovato speranza e determinazione. Il bel successo ai danni del Sassuolo ha sicuramente dato modo agli azzurri di rialzare la testa e di presentarsi alla sfida con i bianconeri con l’intenzione di giocarsela alla pari. Proprio di questo ha parlato Paolo Di Canio a Il Mattino.

Ecco le sue parole: “Il successo roboante col Sassuolo serve perché ti restituisce fiducia: Kvara, ad esempio, ha segnato due reti dopo tanto digiuno. Questo permette di arrivare alla sfida con la Juventus in maniera più serena”.

L’ex calciatore ha poi speso delle parole per Osimhen: “Osi è una sentenza. Parliamo di un attaccante determinante, fondamentale. Non mi piacciono certi suoi comportamenti, ma quando va in campo è devastante. Penso al ritardo di rientro dalla coppa d’Africa, vai a Lagos a festeggiare mentre sai che il Napoli ha bisogno di te. Non dico che sarebbe dovuto tornare il giorno dopo, ma le vacanze le faccio un’altra volta. Anche per dare un segnale”.

Poi Di Canio ha concluso parlando di mister Calzona: “Non so se sia un leader, ma ha riportato normalità. Mazzarri aveva fatto un po’ di casino nel tentativo di riaccendere le motivazioni”.