Napoli-Lecce, l’ultima partita di Victor Osimhen con i partenopei

L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, è pronto per la sfida contro il Lecce che lo vedrà calcare per l’ultima volta il Maradona dopo ben 4 anni, 132 parite, 76 gol e 18 assist. Osimhen ha un contratto che termina nell’estate del 2026 ma quasi ufficiale il suo addio a Napoli, verrà sempre ricordato come il bomber dello scudetto 2022/23 che ha fatto sognare tutti.

A Napoli, Victor Osimhen, è riuscito a raggiungere traguardi importanti come il primo calciatore nella storia del club partenopeo a piazzarsi nelle prime dieci posizioni del Pallone d’oro nella scorsa edizione, ha raggiunto un valore di mercato pari a 110 milioni, ormai è seguito dai top club che cercano una punta che dia sicurezze e viene premiato dalla CAF come calciatore africano dell’anno per la prima volta in carriera.

Perciò il nigeriano resterà sempre nel cuore di Napoli e dei napoletani nonostante un ultimo anno non troppo positivo sia sotto il punto di vista individuale che comune visto il mancato raggiungimento degli obiettivi.