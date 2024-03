A circa 10 giorni dall’andata di Champions League, ha parlato, ai canali ufficiali del Barcellona, Robert Lewandowski che non ha nascosto il rammarico per non aver portato a casa la gara.

Ecco le sue parole:

Contro il Napoli ci è mancato solo il goal perché abbiamo fatto una grande partita. Al ritorno, se giochiamo come abbiamo giocato all’andata, portiamo a casa la qualificazione ai quarti. Tutto dipende da noi!