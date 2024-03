Auriemma: “Gatti? Stia attento, Osimhen non è Kvara”

A pochi giorni dal match tra Napoli e Juventus, Raffaele Auriemma ha voluto dare un consiglio al difensore bianconero Federico Gatti.

Di seguito le sue parole a Tele A: “Gli avversari sono costretti a usare le maniere forti con Osimhen per arginarlo, ma lui non si ferma, va avanti per la sua strada”.

Poi Auriemma ha continuato: “Questo è un avvertimento che do a Federico Gatti, calciatore che con la sua Juventus affronterà domenica il Napoli. Lui è come Chiellini, utilizza degli “stratagemmi” per intimidire gli avversari. Se tu dai un pugno a Osimhen dietro la schiena, lui non stramazza al suolo come Kvaratskhelia e non si rialza più. Se accade, Osimhen diventa una belva e non lo fermi più. Il nigeriano è un bomber sanguinario”.