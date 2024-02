Sky – Infortunio Cajuste, i tempi di recupero. C’è un rischio

Oggi sono state svelate le condizioni fisiche di Jens Cajuste, centrocampista del Napoli. Secondo quanto riportato dal report di allenamento odierno, lo svedese ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. I suoi tempi di recupero saranno di circa 2 settimane, lo riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

“Il centrocampista svedese dovrà stare fuori per almeno 2 settimane e quindi salterà sicuramente le gare contro Juventus (3 marzo), Torino (8 marzo) e il ritorno di Champions League contro il Barcellona (12 marzo). Soprattutto per quest’ultima gara la situazione diventa delicata in quanto anche Zielinski e Dendoncker non potranno giocare dato che fuori dalla lista Champions. Il Napoli non avrà dunque riserve di ruolo per l’impegno europeo, e saranno da capire le strategie di Calzona in vista del delicato match che verrà la qualificazione ai quarti della competizione”.