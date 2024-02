De Laurentiis: “Il calcio è malato e insostenibile. Questo non attrae il pubblico”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto nel corso dell’evento Business of Football Summit – The Path to Profit, promosso dal Financial Times. Nel suo intervento, il patron ha espresso il suo pensiero riguardo allo stato del calcio da un punto di vista economico.

“Il calcio è malato, ma lo è perché l’economia del calcio è malata. Perché i campionati e i club non possono competere finanziariamente. Quindi significa che i tornei non sono profittevoli. Ad esempio, se si stabiliscono 2,4 miliardi per la Champions League, più di mezzo miliardo per l’Europa League e oltre 238 milioni di euro per la Conference, io lo posso capire, ma se i club sono indebitati vuol dire che queste somme di denaro non bastano. Quindi significa che il calcio non è sostenibile, e non solo, noi giochiamo anche tante partite. Quindi, quando questo accade, finisci per buttare tutto all’aria e a non attrarre più pubblico”.