Brutta batosta ieri per l’Atalanta di Gasperini che si è vista travolgere 4-0 in casa della capolista Inter. il tecnico a fine partita ha parlato della lotta Champions in cui è invischiato anche il Napoli: “Noi siamo lì insieme al Bologna, con Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli e forse il Torino. Il Milan è più avanti, parlo solo di quelle molto vicine. E’ una bella sfida, per alcune è un traguardo fondamentale, per noi è il massimo a cui aspirare”.