Schwoch “Mi aspettavo di più da Mazzarri. La colpa è di tutti. Contro il Barcellona bisogna ritrovare qualità”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sulla situazione in casa partenopea:

“Ormai c’è poco da salvare, Mazzarri ha fatto peggio di Garcia e nessuno l’avrebbe mai immaginato, si prova ad entrare tra le prime quattro, è difficilissimo ma tutto è possibile. Quest’anno il Napoli faticherà ad entrare pure in Europa League, se poi vediamo che le altre corrono è dura davvero. Sinceramente da Walter mi aspettavo di più, non mi è piaciuto il modo di giocare del Napoli, la sua non è stata una mentalità propositiva. Quando si arriva a due esoneri è comunque colpa di tutti, non solo dell’allenatore: ora tocca ai giocatori provare a cambiare volto alla stagione, purtroppo ci sono annate iniziate male e finite peggio”.

Sul match di stasera: “Ora il Barcellona, in Champions te la giochi in una sfida di andata e ritorno. Logicamente il Napoli visto con Genoa e Verona non va da nessuna parte, bisogna ritrovare qualità, l’Osimhen migliore, i riferimenti dello scorso anno, il dinamismo ed il 4-3-3”.