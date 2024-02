Moggi: “Questo cambio in panchina mi fa pensare ad un ritorno di Sarri. Mazzarri? Un errore riportarlo al Napoli”

Luciano Moggi, ex dirigente ed opinionista sportivo, ha commentato ai microfoni di TMW l’esonero di Walter Mazzarri e la scelta di Aurelio De Laurentiis riguardo il tecnico Francesco Calzona, collegandolo ad un clamoroso ritorno in panchina per la prossima stagione.

L’ex dirigente sportivo ha speso alcune parole sulla decisione della società azzurra di puntare su Francesco Calzona per gli ultimi mesi (decisivi) della stagione e svela un possibile nome per il futuro: “L’arrivo di Calzona a Napoli ha un sapore particolare, quello di un ritorno clamoroso di Maurizio Sarri. Calzona è sempre stato il suo secondo e mister Sarri non sta navigando nell’oro alla Lazio. Questa mossa di De Laurentiis è fine a se stessa, anche se la mossa principale sarebbe stata quella di trattenere Giuntoli e Spalletti“.

Inoltre, Moggi ha commentato l’atteggiamento di De Laurentiis durante gli ultimi mesi, sia in società sia per le scelte fatte per la panchina: “In deroga alla legge dello sport il presidente si è assunto il ruolo del direttore generale e questi sono i risultati. Quando è arrivato Garcia era evidente che trovasse delle difficoltà. Il ritorno di Mazzarri è stato un errore. Sarebbe andata meglio se ADL avesse preso Calzona da subito, non avrebbe fatto chissà cosa ma sono convinto del fatto che la scelta presa ora sia correlata ad un ritorno di Maurizio Sarri in estate”.