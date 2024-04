Chiariello: “Accuse pesanti da parte di Calzona, manca la voglia”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo “Editoradio” al canale Youtube di Radio Napoli Centrale. Il giornalista commenta le dichiarazioni di Calzona: “Calzona ha detto nelle sue precedenti dichiarazioni che quando è arrivato a Napoli non si aspettava di trovare una situazione del genere. Calzona ha trovato un ambiente devastato dopo Mazzarri, Mazzarri è stato uno tsunami. Altro che aveva capito! Garcia aveva capito, Mazzarri aveva capito… E invece hanno fatto disastri. Altro che chiedere scusa all’uno o all’altro.”

Calzona muove accuse pesanti ai calciatori: “Quando dice che la squadra non ha avuto la voglia sono accuse pesanti. Sono le stesse che ho mosso io quando ho detto che dobbiamo fischiarli, perché sono vergognosi, pensano solo a se stessi e al loro futuro, a scappare. Quando le cose vanno male i calciatori sono come topi nella stiva, scappano. Non va bene! Ora De Laurentiis deve incontrarli ad uno ad uno con i procuratori e capire chi vuole rimanere e chi no. Ovviamente deve scegliere un allenatore motivante, ma basta con gente apatica, come lo ha definiti Calzona. Stiamo parlando delle parole del tecnico, sono certificate. Un tecnico che non ha scadenza e non ha niente da perdere tranne che la faccia, la faccia non la vuole perdere. Qua il discorso di fondo è serio. Questi hanno giocato a Empoli senza voglia, senza la voglia di vincere o di correre. A fine primo tempo un’analista mi ha scritto: ‘Arrivano sempre secondi sulle seconde palle’. È un atto d’accusa enorme che va al di là del possesso palla, del gioco eccetera. Non abbiamo giocato a calcio perché non c’era voglia di farlo, al di là delle difficoltà tecniche e tattiche che la squadra possa avere.”