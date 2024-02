KKN – Volo Osimhen, la ricostruzione. Le due soluzioni del Napoli

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione legata al ritorno di Victor Osimhen, rimasto bloccato a Istanbul dopo aver perso l’aereo che lo avrebbe portato nel capoluogo campano. Secondo quanto riportato, il volo che sarebbe dovuto arrivare prima delle 7, sarebbe giunto a destinazione solo alle 7:06. Dunque, non c’è stato modo di fargli proseguire il viaggio nella tratta Istanbul-Napoli, partito alle 8:08. Si prosegue, il Napoli sta cercando di farlo arrivare in città per le 18:15, altrimenti prenderà un aereo per Roma e da lì tornerà in automobile all’ombra del Vesuvio.