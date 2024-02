5 posti in Champions per l’Italia? Ad oggi sarebbe così, il Napoli spera

Potrebbe esserci una speranza in più di andare in Champions per il Napoli il prossimo anno. Con il nuovo format, il numero delle partecipanti alla competizione passa da 32 a 36 squadre: due di questi posti andranno alle federazioni che hanno ottenuto il ranking più alto in questa stagione. In questo caso se l’Italia a fine anno fosse tra le prime due federazioni nel Ranking, gli spetterebbe un posto in più e porterebbe in Champions non più 4 squadre ma 5. Al momento l’Italia è prima in questa importante classifica ma da oggi a fine stagione tutto può cambiare.

Classifica Ranking aggiornata:

ITALIA 14.285

INGHILTERRA 13.875

GERMANIA 13.642

SPAGNA 12.937

REP.CECA 12.000

FRANCIA 11.916

BELGIO 11.600

TURCHIA 10.500

OLANDA 8.600

DANIMARCA 8.500