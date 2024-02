CdS – Numeri disastrosi per Mazzarri al Napoli: solo 8 goal segnati e media punti di 1,27

I numeri di Walter Mazzarri in campionato sulla panchina del Napoli dal suo ritorno sono da zona retrocessione. E’ subentrato sicuramente in un momento difficile ma ci si aspettava comunque di più da un tecnico che già conosceva l’ambiente e i tifosi da tempo. Il Corriere dello Sport ha riportato i dati del Mazzarri 2.0 dal suo ritorno in azzurro il 25 novembre contro l’Atalanta: in 11 partite ha totalizzato 14 punti, risultato di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Media punti di 1,27 (inferiore a quella di Garcia), con solo 8 goal segnati e 14 subiti. A completare il quadro disastroso del tecnico toscano sono le 5 partite consecutive in trasferta senza segnare come non accadeva da 1979.