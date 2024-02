Zeman: “Per me Napoli fu una trappola, vi spiego”

Zdenek Zeman, ha raccontato attraverso il suo libro “La bellezza non ha prezzo” la sua avventura a Napoli. L’esperienza a Napoli durò poche settimane, venne esonerato e al suo posto arrivò Emiliano Mondonico. L’allenatore del Pescara, nel suo libro scritto assieme al giornalista Andrea Di Caro, si legge in un paragrafo: “Napul’è un trappolone“. Ecco quello che si legge all’interno:

“Sapevo che sarebbe stato difficile, non di trovare tanto caos. Al punto di pensare seriamente alle dimissioni prima che iniziasse il campionato. Il mercato era stato assurdo, pieno di trattative nate e fallite”.

“In difesa c’erano sei centrali e solamente un terzino. Molte cose mi apparivano subito strane, la squadra non si impegnava quanto avrebbe dovuto. Rispetto a tutte le altre mie esperienze passate, non avevo riscontrato tanti di questi problemi di apprendimento come nel Napoli. Fare una sovrapposizione per dei giocatori sembrava una esperienza impossibile“, queste le parole di Zeman. In quella stagione, nonostante l’arrivo di Mondonico al suo posto, il club partenopeo retrocesse in Serie B.