Schwoch: “Il Napoli non ha giocato male, ecco l’errore commesso da Mazzarri”

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la squadra di Walter Mazzarri è sempre più lontano dal quarto posto. Stefan Schwoch ex attaccante del Napoli, ne ha parlato attraverso la trasmissione Il bello del calcio, programma in onda sulla emittente televisiva Televomero. Queste le sue parole:

“Il Napoli contro il Milan non ha giocato male, però in questo momento gli azzurri sono una squadra che non segna abbastanza. Contro i rossoneri non sono arrivati i gol nonostante le tante occasioni create“.

Aggiunge su Mazzarri: “Walter Mazzarri è quello che ha meno colpe della situazione del Napoli, ma quante prestazioni di livello ci sono state dal suo arrivo? Il tecnico ha poi sostituito Simeone con Raspadori, qui ha commesso un grave errore. Le prestazioni di Zielinski incidono e incideranno molto sull’esclusione dalla lista Champions. Cosa serve per risollevare la stagione degli azzurri? Il rientro di Osimhen, in questo momento per i tifosi è difficile non essere pessimisti“, ha concluso Schwoch.