Euro 2032, Abodi: “Roma, Torino e Milano gli stadi per i prossimi Europei. Napoli? Servono proposte e soluzioni veloci”

L’Italia e la Turchia sono pronte ad ospitare il campionato europeo di calcio del 2032.

Questa mattina il Ministro per lo sport, Andrea Abodi, è intervenuto durante la conferenza stampa tenutasi a Napoli per presentare il prossimo campionato Cadetti e Giovani di scherma.

In occasione degli Europei di calcio che si terranno nel 2032 anche in Italia, il Ministro ha risposto ad alcune domande su quali potrebbero essere gli stadi ospitanti: “Bisogna scegliere i 5 stadi che ospiteranno gli Europei del 2032, alcune sedi mi sembrano abbastanza definite come Roma, Torino e Milano. Ne mancano due e c’è una corsa con tanti concorrenti”.

Tra le concorrenti ci sarebbe anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e il Ministro Abodi si è espresso così a riguardo: “Dello stadio Maradona ne abbiamo parlato tante volte: è uno stadio di proprietà del Comune che utilizza il Calcio Napoli. Io per ora assisto, pronto a dare tutti i supporti che possiamo dare, ma ci vogliono le volontà. Bisognerà cercare di trovare una soluzione veloce, anche perché la decisione del 2026, per gli Europei del 2032, è davanti, sembrano due anni, ma due anni passano in un giorno, quindi anche oggi è un’occasione per parlarne”.

Inoltre, Abodi aggiunge che la società di Aurelio De Laurentiis è pronta ad elaborare una proposta per la ristrutturazione e riqualificazione dello stadio di Fuorigrotta e che l’amministrazione sarà disponibile a trovare una soluzione.