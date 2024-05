Sarri: “Tra 2 o 3 anni smetto di allenare. Il No di Berlusconi mi ha aperto le porte al Napoli”

Maurizio Sarri, ex allenatore di Empoli, Napoli, Juve e Lazio ha presenziato all’evento “un caffè con Maurizio Sarri” organizzato a Figline Valdarno dal candidato sindaco Valerio Pianigiani. Questo è quanto raccolto da Tmw.

“Considero Sacchi uno dei pochi allenatori che hanno cambiato il calcio, Se una persona deve scrivere la storia del calcio dell’ultimo secolo, deve farlo scrivendo prima di Sacchi e dopo Sacchi. A me la mano me l’aveva data il direttore generale del Milan, dicendomi che ero il nuovo allenatore dei rossoneri. Poi è saltato tutto, ma non me ne pento, perché quel no di Berlusconi mi ha portato al Napoli, che era più forte di quel Milan. Fra due o tre anni quando deciderò di smettere, avrò tutta l’intenzione di non fare più niente, se non dare una mano alle persone che se lo meritano”.