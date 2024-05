Boniek: “Zielinski? Sarà difficile da rimpiazzare. Conte? Sa tenere la squadra concentrata”

Zbigniew Boniek, ex calciatore e oggi vicepresidente dell’Uefa, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Zielinski all’Inter? È un ragazzo d’oro, fantastico, mi dispiace che negli ultimi mesi si sia creato questo strano clima a Napoli, è stato messo fuori ed ha giocato poco. Anche perché ha dimostrato di amare Napoli e la sua squadra. Un giocatore ha il sacrosanto diritto di dire ‘mi fermo qua con voi, mi scade il contratto e vado a cercare stimoli altrove’. C’è stato troppo nervosismo quest’anno con lui, ma al Napoli dico che sarà difficile da rimpiazzare. Conte? È uno dei migliori allenatori che ci sono, lavora bene con la squadra, la tiene concentrata. Però bisogna capire perché Spalletti sia andato via, Conte non è uno che si fa mettere i piedi in testa. Skorupski? Portiere serio, bravo, ti garantisce tutte le partite, è solido. È un altro ragazzo che se prendi, prendi solo un professionista esemplare. Non so se piaccia al Napoli o meno però”